El bisoño club estadounidense anunció hoy el fichaje del ex Sol de América, Nacional, Cerro Porteño, América e Independiente de Avellaneda.

En este sentido, Cecilio, de 26 años, tendrá así su primera experiencia en el fútbol de élite estadounidense, importante vidriera que en los últimos años se ha hecho con varios de los valores albirrojos.

Austin FC se unió a la Major League Soccer como el club número 27 en enero de 2019 y es el primer equipo deportivo de las mayores ligas de Austin. El club comenzará oficialmente su primera temporada en 2021 en el nuevo estadio de fútbol y parque público de USD 260 millones, ubicado en McKalla Place en Austin.

¿PRÉSTAMO EN PARAGUAY?

Con la llegada de Cecilio al Austin FC se abre la posibilidad de que un club del medio local concrete su préstamo, teniendo en cuenta que Austin recién competirá el próximo año (más la coyuntura planteada por la pandemia). Los últimos informes indican que Guaraní habría ya solicitado las negociaciones de cara a completar su equipo para la Copa Libertadores y el torneo Clausura 2020.

The Legend Grows. Introducing our first Designated Player signing, Cecilio Domínguez.#LISTOS | @10_dominguez94 pic.twitter.com/iparZVGdpj

— Austin FC (@AustinFC) August 24, 2020