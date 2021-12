El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, lamentó no disponer de información concreta sobre la agenda de la cumbre convocada por la FIFA para el próximo día 20 sobre posibles cambios en el calendario internacional, con el mundial cada dos años, y aseguró que aún "espera empezar a hablar con documentación concreta e ideas serias".

"La idea inicial de la FIFA fue hacer un congreso y votar, nosotros y la CONMEBOL nos opusimos. FIFA persigue todavía el proyecto, no tenemos una estrategia concreta para el lunes somos 211 federaciones. Escucharemos, no tenemos agenda, lo único que sabemos es que se llama por el futuro del fútbol que puede significar mucho o no significar nada", afirmó.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, Ceferin dijo estar "cansado de ver propuestas publicadas en los medios" sobre la posibilidad del Mundial cada dos años y modificaciones en el calendario internacional, que son cosas "interconectadas".

"En nuestra confederación el calendario está muy lleno, no hemos empezado a debatir sobre el calendario internacional porque las noticias vienen de los medios. Espero que empecemos a hacerlo en cuanto empiece el año que viene, pero hasta ahora ni una discusión", añadió.