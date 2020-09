El arquero Juan Espínola no resolvió su situación contractual con Nacional y, consecuentemente, la comisión directiva resolvió enviarlo al plantel de reserva.

Espínola venía alternando con Santiago Rojas bajo los tres palos del equipo tricolor, pero ahora queda prácticamente en el freezer.

En este sentido, el futbolista explicó que este revés en su carrera se debe a que no llegó a un acuerdo económico para extender su contrato.

"La diferencia no fue muy grande, yo estoy formando mi familia y construyendo una casa, lastimosamente no llegamos a un acuerdo. Ni 10 mil dólares me querían pagar”, explicó el afectado hoy en charla con radio Monumental.

Lamentó que los directivos hayan tomado semejante medida cuando él tenía las esperanzas de volver a ser convocado a la selección nacional, con las miras puestas en el primer combo de los clasificatorios de la zona CONMEBOL rumbo a Catar 2022.

Espínola mencionó que en su momento tuvo ofertas de Chile y Colombia, pero no le dejaron salir. Permanecerá hasta diciembre al servicio de Nacional y posteriormente buscará nuevos aires.