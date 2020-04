No hay certeza sobre la situación de Emmanuel Adebayor. En el primer anillo de Olimpia consideran que su presencia no es necesaria para los torneos del fútbol paraguayo.

El vicepresidente franjeado Pedro Balotta salió al paso de los rumores y dio su punto de vista sobre lo que acontece con el artillero africano.

Balotta dijo en radio Cardinal que no puede “dar certeza” sobre una presunta rescisión de contrato, una opción que cobra fuerza debido a la naciente crisis económica que se avizora. “Estábamos hablando de que si no tenemos Libertadores, creo que Adebayor no es necesario”, soltó.

El directivo explicó que el fichaje del ex Real Madrid y Machester City se dio para hacer “una Libertadores fuerte” y “no tendría sentido su continuidad para el campeonato local”.

Emmanuel Adebayor está en Togo con su familia pasando la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Disputó -hasta la suspensión del fútbol por las medidas de contención- un total de 216 minutos con la casaca decana. El gol es materia pendiente.

INMINENTE RECORTE DE SALARIOS

En comunicación posterior con radio Uno, Balotta confirmó que la idea que ronda es "hacer un recorte de los salarios", porque "no sé hasta cuándo (el club) podrá aguantar esto (pagar sin generar ingresos).

"Creo que los jugadores van a comprender, no creo que quieran fundir al club", sentenció.