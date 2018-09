Daniel Correa soltó el guantazo. Aseguró que en Cerro Porteño hay "problemas de vestuario”, aunque no supo especificar de qué ‘tipo’.

El exmiembro del Departamento de Fútbol soltó una auténtica bomba en campo azulgrana.

Tras el partido ante Santaní, anoche en la Olla, dio a entender que el inconveniente de la plantilla está en ciertos temas de carácter íntimo.

“Es por eso que no podemos concretar. Creo que el problema es de vestuario”, afirmó en charla con los medios.

El ambiente quedó bastante caldeado por la manera en que se dio el empate que deja al tradicional rival, Olimpia, con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación.

Correa no sabe a ciencia cierta si los jugadores “están compenetrados con la idea (del técnico)”. “Hay cosas que no me gustan, creo que es un tema más profundo”, disparó.

Por su lado, consultado sobre estas explosivas declaraciones, el entrenador Fernando Jubero se abstuvo de expresar su punto de vista y simplemente adujo que Correa “tiene derecho a opinar”.

“No tengo nada que decir al respecto. Al grupo encontré con ganas de trabajar”,zanjó el estratega español.