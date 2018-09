"Me agrada ser una posibilidad para dirigir a la selección de Colombia", dijo Martino al programa "El Alargue", de Caracol Radio, sobre los rumores.

El 'Tata' ambién manifestó que su centro de atención está en el Atlanta United de la MLS, con el que no tiene definido si continúa o no.

El exseleccionador de Argentina y Paraguay explicó que se siente halagado porque consideren su nombre para dirigir a Colombia pero que tiene "un contrato vigente en Atlanta United".

"Estoy muy contento de estar en esta franquicia que me ha tratado muy bien y donde trabajo con mucha tranquilidad", manifestó.

Igualmente dijo que no tiene agente o representante y que por tanto nadie puede buscarlo a él por ese camino.

"No han hablado conmigo (de Colombia) y es muy difícil a través de representantes porque yo no tengo, si no hablan conmigo no pueden hablar con ninguna otra persona que tenga autoridad sobre mi persona y mi trabajo", acotó Martino.

El también extécnico del Barcelona destacó el trabajo realizado por el anterior seleccionador de Colombia, su compatriota José Pekerman, quien estuvo cerca de siete años con el equipo.

Pekerman anunció el pasado 4 de septiembre que no seguía como entrenador de Colombia, con lo que puso fin a un exitoso ciclo de más de seis años en el que clasificó al conjunto cafetero a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.