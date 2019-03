El presidente Francisco Giménez Calvo hizo los honores en la sala de conferencias del estadio Nicolás Leoz.

Chamot, de 49 años, dirigió tres partidos en Primera División (2018, Rosario Central). Sabe que su experiencia es motivo de suspicacias en la hinchada, pero alegó que demostrará su trabajo en el campo de juego.

"He recibido muchos consejos de Marcelo Bielsa, él para mí es palabra mayor, me dijo que sea técnico. He estado trabajando con Ariel Cuffaro Russo, con Matías Almeyda. Mucho tiempo he invertido para tener una oportunidad de oro como ésta”, afirmó.

Señaló que su ideal es el trabajo y “dejarlo todo por la camiseta”, al tiempo de indicar que viene “con nuevas ideas”. “Quiero que el jugador asimile como nosotros. Creo en el trabajo, creo en lo que tengo en la cabeza”, añadió.

El exdefensor del Atlético de Madrid, Lazio y Milan afirmó que venía siguiendo el fútbol paraguayo y por ello dio cuenta del potencial que tiene. “Admiro al futbolista paraguayo. Me gusta ver un fútbol donde se intenta elaborar el juego”, contó.

“Tengo proyectos a futuro, me interesa el destino de los jóvenes, me encantan la virtud y los defectos de los chicos. Vivo esta realidad de ser un director técnico, ver las instalaciones y el campo de juego me dan ganas de jugar de nuevo, pero ahora me toca transmitir a los jugadores”, sentenció.

Chamot tendrá su primer desafío este fin de semana cuando el Guma visite al Sportivo Luqueño en la cancha de Rubio Ñu por la décima fecha del Apertura. La próxima semana debe ir hasta Porto Alegre para medir al Gremio por la Copa Libertadores.