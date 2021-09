El tres veces mejor arquero del mundo movió las redes sociales.

En este sentido, Chilavert animó la tarde con un escueto post en Twitter en el que hace gala de un regalo, pero no es cualquier regalo; se trata de la camiseta albiceleste del astro argentino Lionel Messi, quien se la dedicó.

“Te deseo pronta recuperación”, escribió el Chila.

El jugador rosarino se sometió esta mañana a una resonancia magnética que dejó entrever esa lesión y volverá a ser sometido a pruebas en 48 horas para determinar si puede regresar a los terrenos de juego.

Un mismo comunicado del PSG en el que se explica también que Marco Verratti vuelve a correr y Sergio Ramos sigue con su trabajo individual.

No obstante, toda la importancia de la nota fue para la ausencia de Messi, que lleva cuatro partidos sin marcar y encima el otro día fue sustituido, algo que no le gustó nada al argentino, que supuestamente estaba bien físicamente, algo que ahora resulta que no es así.