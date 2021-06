Ni bien empezado el partido, Neymar culminaba una de las primeras jugadas bien elaboradas con gol. Apenas se jugaban tres minutos de partido.

Golpe seco a la cara fue ese gol. El pequeño suspiro que dio Paraguay en cuanto a un eventual protagonismo se cortó de inmediato y pronto, las cosas empezaron a darse como era de esperarse.

Brasil, suelto y sin exaltarse tuvo todo controlado. Paraguay corría atrás de la pelota, intentando alcanzar una. Ello empezó a desgastarlo rápidamente y el trámite se volvió completamente favorable a Brasil.

La Albirroja no tuvo salida por las bandas. No tuvo cobertura eficiente en el medio, a Brasil le era fácil permear el frontón local, además de encontrar una defensa frágil que no podía con Neymar, quien rompía reglas moviéndose por derecha e izquierda, mareando a sus marcadores.

El peso ofensivo que se pretendió con Angel Romero y Miguel Almirón no existió y así, Brasil prácticamente no se sintió incomodado atrás.

Tal vez un poco en el segundo tiempo cuando de arremetida, Paraguay procuró un poco más, pero era casi imposible porque ni los centros eran buenos para quebrantar con juego aéreo.

Berizzo, confundido y dubitativo envió a toda la artillería al frente. Ingresaron Gabriel Ávalos, Antonio Bareiro y Braian Samudio, pero ninguno pudo lucir su dote porque ya entraron cuando el equipo en sí estaba totalmente destartalado.

Brasil esperó en su retaguardia. Tranquilizó el trámite y cuando hubo necesidad salió de contra y de esa manera, sobre los 94’ liquidó el pleito con gol de Paquetá, quien venció a Antony Silva con disparo rasante y cruzado.

Estaba todo dicho. Un Brasil muy superior, compacto, homogéneo conquistó su sexto triunfo seguido en estas Eliminatorias y no por imperio de la casualidad.

Su tremenda superioridad desnuda aún más las orfandades con las que se debate la Albirroja, que es presa de experimentos, dudas y consecuentemente sale a la cancha a jugar como puede, sin mapa que seguir y derrapando cada vez más.