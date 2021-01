El periodista deportivo radicado en la Gran Bretaña es el fichaje estrella del Grupo Nación, que redobla su apuesta para con sus lectores y televidentes.

Martin, de 49 años, destaca por su voz penetrante y atrapante. Su fornida figura, que deja a entrever su pasado de atleta, y la rigurosidad del que hace gala a la hora de informar son marca registrada de todo el performance que tiene para ofrecer.

“La comunicación siempre fue mi pasión. Ya a los seis años tenía mi diario en el colegio primario, me imprimían 100 ejemplares. Una vez que me retiré del rugby profesional aquí en el Reino Unido, entré a la BBC y me formé mediáticamente, sigo trabajando para la BBC, lo sigo haciendo como freelance”, comentó a HOY Deportes desde el Reino Unido.

La foja de nuestro entrevistado es tan rica que solo un resumen hecho por él mismo serviría. “Trabajé en 110 países. Desde 2001 soy corresponsal en Europa de Fox Sports, que ahora es ESPN porque Disney compró. He cubierto los Juegos Olímpicos y todo tipo de competiciones internacionales. Tengo cinco Copas Mundiales trabajando para la FIFA, cuatro Copas de Europa trabajando para la UEFA. Hablo español, portugués, italiano, francés, inglés y un poco de guaraní, también (...)”, contó.

Martín dijo que siente un gran apego hacia el Paraguay, ya desde sus primeros años de vida. “Mi papá era policía, y uno de los cabos que me acompañaban al colegio era paraguayo, con el cual nos hacíamos bromas en guaraní. Él me ensañaba palabras en guaraní, era hincha de Olimpia y me hizo de Olimpia”, recordó.

Exjugador de rugby union, reside en el sur de Inglaterra y está casado con una francesa. Tiene dos hijas y celebra poder estar cerca del Paraguay a través del conglomerado de medios más pujante del país. “Voy a aportar información de primera mano, generada por mí, desde Europa”, refirió.

Martin fue elogiado cuando tuvo a su cargo el seguimiento de la tragedia del joven futbolista argentino Emiliano Sala, quien falleció al desplomarse al Canal de la Mancha la avioneta en la que volaba después de firmar un contrato millonario. En ese caso lo hizo para Fox, la emisora para la que reviste de manera permanente. Otro punto alto en su carrera lo señala la impecable cobertura que mantiene sobre las vacunas para el COVID-19, en su momento adelantó los primeros ensayos y resultados. “Desde la tragedia de Emiliano Sala, empecé a hacer cosas fuera del deporte, que me permitió mostrar mi faceta en otro ámbito para con la pandemia y el COVID-19”, añadió.

Lo suyo en el Grupo Nación no se reducirá solo a deportes, sino también incursionará en las áreas de economía, política y todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y las tan ansiadas vacunas.

“Será un honor poder informar a los paraguayos, sin repetir lo que dicen otros medios y sin repetir lo que dicen las agencias. Que GEN confíe en mí para generar en información desde Europa es realmente un honor y una linda oportunidad para que los paraguayos estén informados de primera mano”, sentenció.