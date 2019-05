“No me gusta jugar con las especulaciones”. Francisco ‘Chiqui’ Arce fue bien directo y dijo que no hay nada concreto sobre su posible vuelta a Cerro Porteño.

Cada vez que el Ciclón busca entrenador, el nombre del ex seleccionador nacional salta al tapete.

En este sentido, el mismísimo Chiqui Arce se encargó hoy de desmentir las versiones sobre una supuesta negociación con la dirigencia de Raúl Zapag.

"No me llamaron de Cerro Porteño. No me gusta la situación de jugar con las probabilidades, desde chico siempre fui muy sensato”, afirmó hoy en charla con radio Primero de Marzo.

Pero las ganas siempre están. Chiqui ya descansó tras su paso por el fútbol árabe y ahora apunta a reinstalarse en el mercado de fichajes de cara al torneo Clausura.

“Estamos en condiciones de volver a trabajar con los muchachos del cuerpo técnico ahora que comienza un semestre nuevo”, alegó.

"El tiempo que estuvimos en Cerro fue muy placentero, hicimos un muy buen trabajo, sobre todo con los canteranos. Nos queda marcado que la gente, a pesar de las contras sobre nuestro trabajo, igual hay un reconocimiento luego de 5 años de nuestra salida”, dijo.

Chiqui sabe que la afición toma cada decisión “muy pasional” y entiende que “la herida quedó abierta” de lado azulgrana al momento de ir a Olimpia. "Para nosotros tampoco fue fácil (dar ese paso)”, sentenció.