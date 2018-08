El mexicano Elías Hernández convirtió un par de goles y el argentino Milton Caraglio hizo uno, en los tres casos con asistencias del joven Roberto Alvarado, para darle a los Azules del entrenador portugués Pedro Caixinha el cuarto triunfo de la temporada con el que el equipo mantuvo paso perfecto en su estadio, el Azteca de la Ciudad de México.

El paraguayo Pablo Aguilar no jugó en la ‘máquina cementera’ por purgar una suspensión. Por su lado, Walter González jugó los últimos 11’ en el equipo ‘felino’.

Los celestes combinaron su victoria con un revés de los Pumas UNAM (con Carlos González hasta los 37’ y Juan Manuel Iturbe desde los 80’), 1-0 ante el Monterrey, y con cuatro victorias, un empate y 13 puntos quedaron como únicos líderes, un punto encima de Santos Laguna y Rayados de Monterrey.

Las Águilas del América de los compatriotas Bruno Valdéz (todo el partido) y Cecilio Domínguez (desde los 66’) sacaron un empate 1-1 en casa del Querétaro; tomaron ventaja con un gol de cabeza de Oribe Prealta, pero en el minuto 74 el brasileño Camilo Sanvezzo aceptó un pase del argentino Daniel Villalba y lo envió a la red con un testarazo.

La quinta jornada comenzó el viernes cuando el Guadalajara, del entrenador compatriota José Saturnino Cardozo, venció 0-2 al Veracruz con par de anotaciones de Javier López, y el Morelia (sin Sebastián Ferreira) le ganó 0-1 al Atlas con una diana del peruano Irvén Ávila.

El Apertura continuará con la sexta fecha, que transcurrirá entre martes y miércoles con los partidos Morelia vs. Pachuca, Pumas UNAM vs. Querétaro, Puebla vs. Atlas, Guadalajara vs. Necaxa, Cruz Azul vs. Toluca, León vs. América, Tigres UANL vs. Veracruz, Lobos Buap vs. Monterrey y Tijuana vs. Santos Laguna.