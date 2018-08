Hay que ir por la heroica, no queda de otra.

El artillero azulgrana se mostró herido por la caída (0-2) ante Palmeiras y que deja a Cerro orillando el fracaso en la Libertadores 2018.

“Estamos dolidos porque es una ilusión, una ilusión de la gente y del grupo. No hay porque esconderse (de las críticas), hay que poner el pecho, a trabajar convencidos”, dijo hoy en charla con Futgol 970 AM.

Explicó que no se esperaban “un partido tan cerrado” y que ello puede “sonar a excusa”, pero el sistema aplicado por los brasileños frustró sus planes. “Por ahí ellos buscaron nuestro error, como una pelota parada”, añadió.

“Hicimos que el rival haga cosas, hicimos que se defiendan un poco más y no al ataque. El resultado no es justo, pero tampoco podés merecer o creer en la justicia en el fútbol”, aseguró.

El delantero argentino reconoció que el panorama pinta “muy difícil” para la vuelta en Sao Paulo, mas solo queda apostar al milagro.

“Creo en mis compañeros. No podemos darnos el lujo de darnos por derrotados, no. Cerro es un club grande y no podemos, tenemos que jugarlo”, sentenció.