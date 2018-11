"Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Qué somos todos Macri?", disparó el actual entrenador de Dorados de Sinaloa en una frase donde también apuntó contra el Presidente de Argentina.

"¿Sabés lo que cuesta eso? Después dicen que no hay plata para pagarle a Martino, que no le pagaron a Bauza… Pero hijo de puta. Poné seguridad y hacelo en la cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol", añadió el exastro argentino en declaraciones a la emisora radial La Red.

En un tono de enfado total, y en la previa de disputar el partido de ida por la final de ascenso mexicano ante San Luis, Maradona sostuvo: "No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el Chiqui Tapia, que tiene mas papada que el gordo Porcel, va a hablar del fútbol".

Además le dejó un recado a los simpatizantes 'millonarios' al afirmar: "Que River no joda mas con el gas pimienta del 2015. Boca en ese momento cerró el culo. Entonces ahora que no insistan", dijo. Y agregó: "Estoy muy caliente, les digo a los muchachos de River y a Gallardo que no es una situación para vivir en carne propia. Mañana cuando ellos vayan a Boca, ¿cómo van a hacer para entrar?".

"Yo espero que la Conmebol actúe de manera seria y dé por campeón a Boca de la Libertadores. Más allá del amor que tengo por el club, hay un reglamento que hay que cumplir", concluyó.