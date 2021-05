Aunque ganó la fase regular con la mejor ofensiva y la mejor defensa, el Cruz Azul sabe que no significará nada, si no gana el título que el equipo no conquista desde el torneo de invierno de 1997.

El cuadro celeste perdió seis finales desde entonces y este jueves buscará sacar a relucir su defensa, con los paraguayos Juan Escobar y Pablo Aguilar, la más segura de la temporada, para tratar de detener a un Santos que, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, llega en un buen momento de forma.

En Torreón, norte de México, el Santos buscará la victoria en casa para luego manejar el marcador de la serie, algo que le funcionó en cuartos de finales ante el Monterrey de Celso Ortíz y en semifinales contra el Puebla de Antony Silva.

El Santos derrotó al Cruz Azul 1-0 el pasado 10 de enero en el debut de ambos en el campeonato en un partido en el que los Azules no jugaron mal, pero fueron vencidos con un gol del chileno Diego Valdés.

Las cosas cambiaron desde entonces y los medios mencionan a Cruz Azul como favorito porque mostró el mejor rendimiento en lo que va de año, líder del torneo e invicto en la Liga de campeones de Concacaf, sin embargo la final será de dos juegos y su resultado dependerá de los pequeños detalles en 180 minutos.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el Estadio Azteca, casa del Cruz Azul.