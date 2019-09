Dar con Ricardo Rojas, aquel fornido defensor misionero que defendió la Albirroja en la Copa América 1997 y el Mundial de Francia 1998, fue toda una hazaña. Vive en un pueblito del interior argentino, no usa WhatsApp (ni hablar de redes sociales) y apenas si quiere acercarse a las computadoras. La radio y su familia son el contacto con el mundo exterior que tiene este hombre ya en una etapa donde prefiere centrarse en otras facetas de la vida y evitar vanagloriarse de su pasado deportivo.

El portal Infobae publicó hoy una extensa y completa nota realizada al jugador que pasó por Cerro Corá y Libertad, allá por los años 90, y en su momento fue transferido a clubes de vanguardia como el Benfica portugués o el River Plate argentino.

“A Ricardo Rojas arecía habérselo tragado la tierra. Pero no: el autor de uno de los goles más lindos en la historia de los superclásicos con su vaselina a Boca estaba ahí, disfrutando de la vida en su ciudad misionera sin andar corriéndole desde atrás a este beneficio-martirio que es la tecnología. El ex River usa la computadora sólo para una cosa específica, tiene un legendario Nokia 1100 que acepta llamadas o mensajes de texto –tiene el juego de la viborita–, no mira la televisión y decide informarse en breves lapsos cuando toma contacto con la radio”, relata Infobae.

Rojas se retiró hace ya 13 años. Dice que después de su último partido, no volvió a pisar un estadio. Ni le preocupa siquiera, no busca reconocimiento ni homenajes. De hecho, lo último que quiere es ver molesto su apacible andar.

“Mi celular no tiene Whatsapp, pero tiene agenda y alarma para despertarme. En la televisión por ahí vemos alguna película, o por Internet. Vemos las noticias. Lo lee mi esposa, yo la verdad que no. Yo sólo escucho la radio”, le explica al cronista el ahora “emprendedor”, como prefiere definirse más allá de que en el pasado se mencionó que tenía un proyecto agrícola y una PyME de trapos de piso”.

“El misionero nacionalizado paraguayo –jugó el Mundial de 1998– utiliza ejemplos de libros que leyó en el último tiempo para contestar las preguntas, analiza minuciosamente qué decir antes de responder y no es ningún analfabeto digital. La tecnología la usa para su beneficio: ‘En internet hay muchas cosas buenas y otras no. Algunas herramientas son interesantes. Hay muchos tutoriales de personas que comparten sus experiencias de determinadas situaciones. No digo que le va a cambiar la vida a una persona, pero le da ideas de qué hacer. Es algo público, gratuito”’, declaró.

Rojas vive en un pequeño pueblo llamado Puerto Rico, en su natal Misiones. Se siente alejado por completo de los intereses futboleros y asegura que ni sabe cómo marcha la liga Argentina, ni le interesa. “No veo fútbol. Si vos me decís cuántos puntos tiene River, no sé. Le pido perdón a Marcelo (Gallardo) porque es muy buen técnico, muy buena persona, excelente profesional, pero no sé cuántos puntos tiene River”, añadió.

Rojas aprendió que “tenemos la capacidad de seguir aprendiendo en la vida”, y por ello se educa con tantos libros pueda consumir en su tiempo. “En algunas ocasiones se mencionan personas que fueron muy importantes en su profesión, se jubilaron y parecía que se venía el mundo abajo, pero descubrieron que tenían otras vocaciones. Renovarse es lo que nos da vida, nos desafía”, sentenció.

Rojas culminó la entrevista con un mensaje que quizá pueda servir para los jóvenes que se forjan en la profesión de la pelota sin una mirada al futuro. “¿Extrañar el fútbol? Sinceramente no. Fue una etapa. Considero que es un libro. Lo leíste, lo disfrutaste, quizás repasaste un capítulo porque te gustó cómo lo relataban, pero terminó el libro, se cerró y agarras otro libro. Descubro en el próximo otra aventura, otro desafío, otros personajes”.

“Es un gran deporte, pero no es lo más importante”.