Que la institución itaugueña sea la más azotada por los positivos de COVID-19 puede que no sea casualidad.

En este sentido, el doctor Gerardo Brunstein, jefe del departamento médico de la APF y encargado del protocolo, confirmó que la SND señaló en un “informe muy detallado” las faltas constatadas en una reciente inspección a las instalaciones del conjunto ñandutí.

“Constataron varias cosas. No estaba en condiciones el lavado de manos, no había distancia en el banco de suplentes, no estaba la persona que controla la temperatura, las personas cercanas al plantel no utilizaban tapabocas”, citó hoy en charla con Cardinal.

Según Brunstein, la nota de la SND viene con una advertencia incluida, por lo que la APF remitirá al club una nueva hoja de ruta para los controles correspondientes.

“Hay irregularidades e incumplimientos en el protocolo, tanto de comportamiento como por infraestructura”, afirmó Brunstein.

“Las instalaciones tienen que estar en las mismas condiciones que cuando fueron habilitadas. Insto a todos los clubes que forman parte del protocolo a mantener las instalaciones en la forma en que el día que fueron habilitadas”, sentenció el médico.