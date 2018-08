Colo Colo superó en el Monumental de Santiago a un Corinthians plano y sin chispa, con algo de fútbol en el centro del campo pero que tuvo a los delanteros totalmente abandonados a su suerte.

Los chilenos fueron superiores al conjunto brasileño y gozaron de las mejores ocasiones de gol pero no lograron una ventaja más amplia de cara al partido de vuelta en Sao Paulo.

El Cacique, sin grandes alardes, logró generar varias oportunidades de gol en su regreso a una fase final de la Libertadores después de once años de ausencia.



Pasada la media hora de partido Esteban Paredes avisó con un zurdazo lejano que salió desviado cerca del palo e instantes después Matías Zaldivia remató a bocajarro pero se encontró con la atajada del arquero brasileño Cássio.



El guardameta no pudo hacer nada unos minutos después, en el 38, para evitar el primer gol de los albos. Jorge Valdivia lanzó un contraataque que acabó con un centro de Claudio Baeza que remató Lucas Barrios, rechazó Cássio y Carlos Carmona recogió el rebote y marcó desde el punto de penal.



El tanto sorprendió al actual campeón del fútbol brasileño, incapaz de reaccionar antes del descanso, ni con las arremetidas del paraguayo Ángel Romero, aunque la segunda mitad no empezó mucho mejor con la expulsión por doble amarilla de Gabriel.



La inferioridad numérica impidió al Corinthians formular un planteamiento ofensivo, aunque los jugadores tampoco se esmeraron en buscar el empate.



En los últimos minutos el choque se animó en ambas áreas. Leo Santos tuvo cerca el empate y en el otro extremo el argentino Damián Pérez erró un tiro a bocajarro y Cássio evitó con una extraordinaria atajada el gol del paraguayo Barrios.