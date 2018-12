Además, en los últimos tiempos fue perseguido por lesiones y a todo ello se le vino encima la falta de recuperación plena para pelear la titularidad.

El volante, quien debe encarar el 2019 en otra entidad dijo a Radio Monumental que procuró ponerse en contacto con los dirigentes del club, pero no tuvo respuestas.

"No me atendieron el teléfono. Yo aún tengo un año más de contrato en Cerro Porteño", contó. De todas formas, lo más parecido a la realidad es que debe pensar en la salida.

Admitió que "Fernando Jubero me explicó que quiere renovar el plantel", pero que cuando quiso hablar acerca de este tema no encontró a nadie.

"Llamé a otro directivo y tampoco me respondió. Ojalá me atienda Raúl (Zapag)", indicó el ex Nacional, quien arribó al Ciclón en el 2016.