El cuerpo técnico que se encargará de ahora en adelante de formar a las selecciones menores está encabezado por Aldo Bobadilla.

Los asistentes técnicos de Bobadilla son Carlos Villagra y Fabián Bobadilla. La preparación física corre por cuenta de José Caballero y César Medina. Herminio Barrios es el preparador de arqueros y Jesús Morínigo el auxiliar informático. Cristian Rolón se encarga del análisis de vídeos.

Aldo Bobadilla llevará el destino de los divisiones juveniles masculinas y funcionará también como coordinador general. ““Hoy es un día histórico para nosotros como cuerpo técnico. Es un gran desafío y un gran compromiso. Las selecciones juveniles son la base del futuro. Hoy la Selección tiene muchos jugadores para elegir”, dijo.

Seguidamente, el presidente de APF, Robert Harrison, presentó a Diego Barreto como director deportivo de selecciones menores. Barreto correspondió al cargo, habló de la satisfacción que el produce semejante desafío y confirmó su pase a retiro.

“Acabó mi etapa como jugador. Daré lo mejor de mí. Hay muchos jugadores paraguayos e hijos de paraguayos fuera del país. Haremos un seguimiento y buscaremos la forma de tenerlos a todos”, afirmó.

Bobadilla tiene dos sudamericanos por delante, con la Sub 17 como con la Sub 20. Ambos se van a desarrollar el año que viene. El que tiene que ver con la Sub 17 se va a desarrollar en Ecuador entre el 31 de marzo y el 25 de abril (es clasificatorio al Mundial de Perú).