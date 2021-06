En el minuto 77 de partido, cuando Chile vencía por 1-0, el delantero boliviano Marcelo Martins remató dentro del área, pero el balón rebotó en el defensa chileno Guillermo Maripán, quien a juicio de los rivales y del árbitro, que revisó la jugada en el VAR, tocó el esférico con la mano, por lo que pitó penal.

Gracias a esta pena máxima, Bolivia igualó la contienda a un tanto, resultado con el que finalizó el encuentro, válido por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

"Desde mi punto de vista, no me parece penal, creo que el remate va hacia afuera, pero más extraño me parece que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje, tuvimos una situación con ellos en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros, me parece bastante extraño", dijo Bravo en la televisión tras el fin del partido.

El guardameta señaló que el equipo hizo un buen partido pero lamento que hay cosas que no pueden manejar y que "no es casualidad" que les haya tocado de nuevo Aquino de árbitro.

"Lo comentamos antes de jugar. Nos parecía raro que nos arbirtrara alguien que lo habían sancionado y alguien que no nos dejó sumar de a tres por la misma situación que tuvimos hoy", afirmó.

Meses atrás, en el partido ante Uruguay que abrió las eliminatorias mundialistas, cuando el partido se encontraba 1-1 y restaba poco por jugarse, Aquino, tras revisar en el VAR, decidió no pitar un penal a favor de Chile tras una supuestas mano del defensor Sebastián Coates.

Por lo demás, Bravo dijo que el partido les deja la "tranquilidad" de haber mostrado sobre el campo a un "un Chile agresivo, de presión alta, generando mucho volumen de ocasiones de gol" y pocas acciones de peligro del rival, salvo el mencionado penalti.

"Jugar de esta manera nos aproxima más a entrar a una nueva Copa del Mundo, si jugáramos de una manera que no es la que queremos, diría que es imposible aspirar a ganar una Copa América o entrar a un Mundial, pero la manera en que competimos da la ilusión de ir", dijo.

Con el 1-1 que firmaron anoche Chile y Bolivia, La Roja quedó ubicada en la séptima posición de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, con seis puntos, mientras que La Verde cerró la fecha FIFA en el octavo lugar con cinco unidades.