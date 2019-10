El 24 de octubre de 1857 en la ciudad de Sheffield, Condado de Yorkshire, Inglaterra, se fundaba el Sheffield Football Club.

UN POCO DE HISTORIA

Según cuenta la tradición británica, el origen del Sheffield data de dos años antes de su fundación.

Originalmente conformado por un equipo de críquet, los jugadores del Sheffield comenzaron a organizar partidos de fútbol los jueves de cada semana, disputados sin ningún tipo de reglas.

Hasta que un 24 de octubre de 1857 dos estudiantes del Harrow School de Londres, Nathaniel Creswick y William Prest, dieron formalidad a la institución.

El primer uniforme se componía de camiseta roja con líneas granates, pantalón negro y medias granates. La alternativa de camiseta azul, pantalón blanco y medias azules.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) reconoce a ‘The Club’ como el primer y más antiguo de Inglaterra, del mundo y con el primer código documentado.

SUS PROPIAS REGLAS

Como primera institución futbolera oficialmente conformada, y mucho antes que el nacimiento de The Football Association (1863), tuvo que crear sus propias reglas; de hecho, por aquella época, el fútbol se volvió muy popular y cada colegio de la ciudad practicaba su propia versión.

Inicialmente, los partidos del Sheffield fueron jugados entre los propios miembros del club, hasta que llegó su archirrival de Crosspool.

EL CLÁSICO MÁS ANTIGUO

Tres años más tarde del nacimiento del Sheffield FC, en 1860, en la misma ciudad, pero en un suburbio conocido como Crosspool, fue fundado el Hallam Football Club, el segundo equipo más antiguo del mundo. Ambos equipos animan el ‘clásico más antiguo’.

El Hallam juega hasta hoy en día en su mismo estadio, Sandygate Road, que posee el récord Guinness de “el campo de fútbol más antiguo”. Hallam Football Club milita actualmente en la NCEL División One (torneo local).

El impacto del Sheffield FC fue tal que en 15 años se habían fundado 15 clubes en la ciudad. Para 1867 ya existía la Asociación de Fútbol de Sheffield.

HECATOMBE

Con la llegada del profesionalismo (1885) el Sheffield pasó a ser un equipo amateur y fue opacado por equipos de la misma localidad como el Sheffield United y el Sheffield Wednesday. Al no poder competir con equipos superiores, propuso a la Football Association la creación de un torneo para amateurs, el cual consagró en 1904, el primer título de su historia.

Actualmente juega en la Nothern Premier League División One South, la octava categoría en el sistema de ligas inglesas.

From 1857 to 2019, We're proud to celebrate 162 years of football..Always for the Love of the Game

Thank you to every fan and supporter from across the world who's joined the journey so far!

We are Sheffield FC We are #TheWorldsFirst#HappyBirthdayToTheWorldsFirst#162YearsOld pic.twitter.com/Zx7RSmroA4

— Sheffield FC - The World's First (@Sheffieldfc) October 24, 2019