El estratega argentino que capitanea el barco albirrojo salió al paso de las afirmaciones del mandamás ‘legendario’.

En este sentido, hoy durante una conferencia, el técnico fue abordado por los periodistas sobre las ‘observaciones’ de Acosta, que había dicho que le resulta hasta “sospechoso” no ver a los futbolistas de Guaraní en la selección.

Berizzo no eludió el tema y fue directo al grano. “Convoco a los jugadores que me agradan, jueguen donde jueguen. Sean de Cerro, Olimpia, Guaraní o Libertad. Simplemente decirle (a Acosta) que todos los jugadores que vienen a la selección, vienen por mi gusto. Todos pasan un análisis previo que no tiene otra intención que mejorar mi equipo y el fútbol nacional”, señaló.

En otro punto, Berizzo valoró la juventud que se plasma en la última lista que confeccionó, contando con valores como Blas Riveros, Iván Franco, Ramón Martínez y Richard Sanchez, en otros, pero no le cerró las puertas a los ‘veteranos’.

“Tenga 35 o 37, si el jugador está vigente, si suma, lo vamos a analizar. Siempre que aporte, será tenido en cuenta”, dijo.

“El tiempo ganado en la Copa América nos sirve de base. Vamos a revisar el plan de partido y vamos a apoyarnos en lo que hicimos en la Copa América”, zanjó.

Paraguay anima amistosos el 5 y 10 de septiembre. El primero en Kashima ante Japón y el segundo en Amán ante Jordania.

Este sábado es el viaje rumbo a Asia. La comitiva parte a las 17:15 desde el aeropuerto Silvio Pettirossi.

LISTA COMPLETA

ARQUEROS

Roberto Junior Fernández (Botafogo, Brasil), Antony Silva (Huracán, Argentina) y Marino Arzamendia (Sportivo Luqueño, Paraguay).

DEFENSORES

Robert Rojas (River Plate, Argentina), Juan Escobar (Cruz Azul, México), Saúl Salcedo (Huracán, Argentina), Fabián Balbuena (West Ham, Inglaterra), Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil), Junior Alonso (Boca Juniors, Argentina), Blas Riveros (FC Basel, Suiza) e Iván Piris (Libertad, Paraguay).

MEDIOCAMPISTAS

Cristhian Paredes (Portland Timbers, Estados Unidos), Ramón Martínez (Atlético Mineiro, Brasil), Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra), Alejandro Romero Gamarra (New York Red Bull, Estados Unidos), Rodrigo Rojas (Olimpia, Paraguay), Richard Sánchez (América, México) e Iván Franco (Libertad, Paraguay).

ATACANTES

Derlis González (Santos, Brasil), Óscar Romero (San Lorenzo de Almagro, Argentina), Ángel Romero (San Lorenzo de Almagro, Argentina), Antonio Sanabria (Genoa FC, Italia) y Braian Samudio (Rizespor, Turquía).