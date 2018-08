Con presencia paraguaya se disputó el derbi de Nueva York por la 26ª jornada de la Major League Soccer (MLS). Fue empate 1-1 entre el New York City FC y el New York Red Bulls que mantiene al Atlanta United en lo más alto de su conferencia.

El Yankee Stadium (donde hace de local el ‘City’) acogió anoche el tercer y último cruce entre los vecinos en la temporada regular.

El conjunto celeste no contó con Jesús Medina para este lance, no así Alejandro ‘Kaku’ Romero Gamarra, que sí formó parte del once inicial de la visita.

El partido tuvo siempre más emoción que calidad futbolística, especialmente desde que al minuto 40 el New York City se quedó con 10 jugadores al ser expulsado el español Eloi Amagat, un veterano de 33 años, que hizo su debut en la MLS y hasta ese momento tampoco había tenido su mejor actuación en el juego individual y colectivo.

El primer gol del partido llegó al minuto 37 por mediación del delantero inglés Bradley Wright-Phillips, que remató de cabeza el balón que también le había puesto por alto Daniel Royer, tras recibir un pase de Tyler Adams.

Pero la inferioridad numérica del New York City, que dirige el español Domènec Torrent, no impidió a su equipo salir y seguir luchando cada balón con más entusiasmo que calidad futbolística.

El esfuerzo tuvo la recompensa del gol del empate que llegó al minuto 52 por mediación de Villa que recibió el balón tocado de cabeza por el delantero noruego Jo Inge Berget, que había salido en la segunda parte, tras recibir un gran pase desde el centro del campo del argentino Maximiliano Moralez.

Luego cuando el New York City seguía atacando en busca del segundo gol, al minuto 73 el centrocampista ghanés Ebenezer Ofori también fue expulsado.

El empate beneficia más a los Red Bulls que siguen segundos en la clasificación de la Conferencia Este con marca de 49 puntos, uno más que el New York City, que son terceros.

Este resultado mantiene todo como estaba en la clasificación para los dos, mientras que el gran beneficiado fue el Atlanta United de Miguel Almirón y Héctor Villalba (51 puntos), que jugará este fin de semana.