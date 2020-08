Capurro, desde el retiro y en comunicación con La Mitad Más Uno, programa que va por Radio UNO trajo a la memoria nostálgicos recuerdos de su paso por el Ciclón.

Rememoró que le fue complicado adaptarse a Paraguay, sobre todo por el clima que en esos tiempos era muy caluroso, para el que debió hacer ciclos de aclimatación.

“No fue fácil. Llegué en tiempos en que hacía demasiado calor. Además la gente no me conocía cuando llegué a Cerro pero con el tiempo me fui afianzando”, relató.

Capurro, en su momento futbolista de la selección de Ecuador tuvo como compañeros a baluartes como Francisco Arce, Carlos Gamarra, el colombiano Faryd Mondragón, Jorge Alcaraz, Estanislao Struway, Gustavo Sotelo, el brasileño Dida entre otros a quienes nombró.

“Éramos un equipo unido y en un club, cuando hay unidad, nadie puede contra once voluntades. Además había una dirigencia que ni para qué nombrar. Eran fantásticos”, dijo.

Asimismo mencionó que “nadie apostaba por mí” porque prácticamente no tenía un recorrido mediático, pero que en base al trabajo hecho, la hinchada comenzó a idolatrarlo.

“En la calle me llamaban ídolo y eso se debió al trabajo. Creo que no los defraudé. Cerro Porteño fue un equipo de los mejores y de los más grandes. Y me quedé con el aprecio de su gente porque nadie es profeta en su tierra”, manifestó.

En su carrera profesional, Capurro, nacido en Esmeraldas en 1961 jugó por Filanbanco, Emelec, Racing de Argentina, Barcelona de Ecuador, con el que llegó a la final de la Copa Libertadores de 1998 y Liga de Quito. Se retiró en Santa Rita en el 2002.

Se desempeñaba como recio defensor, específicamente como lateral izquierdo y su apodo era “Chocolatín”, por su tez morena.

Acerca de la Libertadores, Capurro recuerda que “ese año que llegamos a Semifinales estaba convencido de que podíamos llegar a la final”.

“Si pasábamos de Sâo Paulo éramos finalistas, porque ellos jugaron después con Universidad Católica que era débil. Desgraciadamente estaban lleno de estrellas y fueron campeones”, refirió.

En esa edición de 1993, Cerro alcanzó la semifinal tras eliminar a Olimpia en la fase previa (Cuartos) en tanda de penales, en una histórica y recordada versión internacional del superclásico paraguayo.

Capurro jugó seis ediciones asimismo de la Copa América con Ecuador y actualmente reside en New York, Estados Unidos.