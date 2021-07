Cortti protagonizará la pelea principal en el megaevento de artes marciales mixtas CTF 4 “Vencer o Morir”.

En este sentido, el joven atleta reconoce que ostenta una gran chance de hacerse notar y se entrena con las miras puestas en la grilla que puede catapultar su carrera hacia las principales plataformas.

“Me preparo para ganar. Nunca entré a perder, siempre a ganar. Estoy confiado, más que nunca estoy confiado”, afirmó.

Y es que Cortti no se deja impresionar por la presión y se enfoca solo en él. Pura ambición. “Considero que tengo mucho corazón. No me van a ganar tan fácil. Para bajarme… tienen que dormirme (sumisión) prácticamente, y no va ser fácil eso”, advirtió.

El CTF 4 “Vencer o Morir” será el primer evento de artes marciales mixtas en suelo paraguayo que cuente con la presencia de un vigente campeón de la UFC, en este caso del brasileño Charles Oliveira, quien apadrina el evento a desarrollarse el próximo 14 de agosto.

La presencia de Oliveira motiva aún más al aguerrido Cortti, consciente de que puede ser su boleto a la máxima franquicia del MMA. “Voy a entrar a dar show, que la gente se divierta. Y va a ver un KO, o una finalización; de alguna de esas dos maneras voy a ganar la pelea. El show va a estar preparado para la gente”, contó.

En otro punto, Cortti expresó su admiración por César ‘Goku’ Arzamendia, el primer paraguayo en presentarse en la UFC y con quien entrena hoy día para su gran cita. “Me impulsó a seguir y me dijo ‘vamos, no pares, vos podés’. Fue ‘Goku’, sé que es un grande y gracias a él estoy aquí”, alegó.

Y la cosa va muy en serio. Cortti no se viene con juegos y en la conferencia de presentación del evento ya avanzó que le arrancará “la cabeza” al que se le ponga en frente, en pro de obtener un triunfo que eleve su caché y, porque no, le permita tomar nuevos aires y oportunidades.

“Yo voy a ser el primer campeón paraguayo de UFC. Y que quede bien en claro esto porque va pasar. Estoy seguro”, sentenció.

El Grupo Nación/Grupo Multimedia firmó un contrato de tres años con CTF MMA, la franquicia más importante de Artes Marciales Mixtas del Paraguay y una de las principales de Latinoamérica, para impulsar esta disciplina con eventos de primer nivel dentro del mundo de los deportes de contacto.

El CTF 4 “Vencer o Morir” será transmitido en vivo y en directo por las pantallas de GEN.