Los resultados no se están dando y el ambiente se pone pesado en campamento franjeado.

En este sentido, el director técnico de Guaraní dijo anoche tras la victoria por 2-0 en el añejo clásico que Gorosito, su par decano, necesita “tiempo” para consolidar su proceso.

“Necesita su tiempo, necesita conocer el plantel. No somos magos, somos técnicos de fútbol. Cuando venís así y agarras un equipo como Olimpia, estas cosas pasan”, señaló el estratega aurinegro sobre la racha negativa que arrastra el elenco decano con su nuevo entrenador.

La floja presentación levantó duras críticas de la hinchada en redes sociales. Y todos los dedos señalan hacia Gorosito, a quien acusan de implementar una propuesta "de equipo chico".

En otro punto, Costas lamentó que la hinchada haya reaccionado de semejante manera (sobre los incidentes en el estacionamiento del club hace unos días) ante un grupo que les dio alegrías este año.

“Estoy muy orgulloso de este plantel que dio todo en la Copa (Libertadores). No se merecían que la gente los trate así. Si alguien tiene la culpa de no seguir en la Copa soy yo, no, los jugadores”, alegó.

Guaraní se centra de lleno en el torneo local tras finalizar su participación en la Libertadores. Hoy por hoy se aferra a los puestos de vanguardia y mira con ansias el ‘mata-mata’ que se avecina.