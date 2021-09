En el Sportivo Luqueño no saben qué pueda pasar mañana. La actual directiva lidia con una nefasta herencia.

La situación del orgullo azul y oro, a nivel financiero y deportivo, es tan mala que el presidente Hugo Daniel Rodríguez “casi no duerme” de la preocupación.

Así lo contó el vicepresidente Juan Darío Cáceres, que no se guardó nada al apuntar a la directiva anterior, encabezada por Celso Cáceres Rojas.

“Todos los jóvenes (formativas) salieron por chauchas y palitos, 100 salieron y Luque se quedó sin jugadores. La última administración fue catastrófica, retiró el dinero por derechos de TV hasta julio. No sabíamos que el estado del club era tan caótico. El presidente casi no duerme por los problemas”, disparó hoy en charla con Versus Radio.

Actualmente, Luqueño está suspendido del sistema financiero y las demandas están a la orden del día, desgastando así el poco oxígeno económico con el que se cuenta. Sin embargo, el objetivo está en evadir el descenso y por ello la directiva se plantea hacer un esfuerzo más en pro de contratar un técnico que levanta al golpeado equipo.

“A título personal me gustaría Gustavo Costas y como paraguayo me gustaría Toto Gamarra, salió ocho veces campeón en Centroamérica”, reveló.

Por su lado, Cáceres dejó a entrever la posible vuelta de Blas Armoa, que no continuará en el Juárez mexicano. “El club no hará el uso de la opción (compra). Ahora está colgado él, no puede jugar con nadie en cuatro meses”, explicó.

Luqueño se la juega. Hoy día comparte la última plaza del acumulativo con River Plate y la posibilidad de perder la categoría se torna cada vez más concreta.