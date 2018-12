A pocas horas de que se dispute el encuentro de vuelta de la final de la Libertadores, entre Ríver Plate y Boca Juniors, el dirigente paraguayo recibió a Efe en el hotel madrileño donde ha establecido la Confederación Sudamericana su cuartel general.

Domínguez no alberga dudas de que "el comportamiento mañana va a ser bueno, sea cual sea el resultado" y desvela que su sueño es recuperar un enfrentamiento Europa-Sudamérica que deparó grandes duelos en el pasado.

"Aquel partido que se jugaba en sede neutral entre Sudamérica y Europa es un sueño que yo tengo y, si eventualmente hay una oportunidad, es un sueño que hay que reeditar", resaltó.

A ello ayudaría, en su opinión, la decisión de la CONMEBOL, ratificada por la FIFA, de que la Copa América se dispute en las mismas fechas que la Eurocopa.

"El hecho de que estemos en el mismo mes calendario y en el mismo año va a poder posibilitar que el campeón de Sudamérica venga a jugar un partido aquí en Europa y que después se juegue en Sudamérica o un solo partido en campo neutral. Creo que hay muchas cosas que hay que proponer, dinamizar y encontrar las alternativas y sería como otra Copa del Mundo", resaltó.

Lo que, parece que definitivamente, se queda por el camino es la antigua pretensión de la Confederación Sudamericana de que la selección española dispute una Copa América, que ya han jugado equipos norte y centroamericanos o Catar y Japón, invitados a la próxima edición,

"Sería buenísimo que viniese España. Lamentablemente hoy con este calendario de la Liga de Naciones no da certidumbre como para decir que, eventualmente en el calendario, España estaría libre o disponible para jugar la Copa América y limita un poco esa intención", destacó a Efe.

Respecto a la petición de su confederación de que se adelante al Mundial de Catar 2022 la ampliación a 48 selecciones, el presidente de la CONMEBOL la justifica afirmando que con una mayor participación selecciones sudamericanas se elevaría el nivel de la competición.

"En la medida que Sudamérica pueda aportar más equipos será mejor el nivel del fútbol y la competencia en el mundo. La propuesta nuestra es que haya más cupos, porque el bicampeón de la Copa América no pudo acceder a la Copa del Mundo por un punto y hubo otros tres países en las mismas condiciones. Si se puede resolver o no, está más en la mano de Gianni Infantino que en la nuestra", agregó.

De igual forma, rechaza que la decisión de sacar la final de la Copa Libertadores del continente perjudique a la candidatura para el Mundial 2030.

"Esto es una influencia positiva, hay una oportunidad mucho más grande, porque uno aprende de los errores. Es mejor tener todos los errores 'antes de' y 'no después de' y creo que lamentablemente la violencia no es algo que se limite a Sudamérica. Uno de repente ve aquí en Europa violencia, no es algo que se pueda limitar a un continente o a un país. Lamentablemente la violencia es un flagelo que ataca al fútbol en todo momento, en todas partes. Hay que seguir trabajando en todo esto".