La irrupción del temperamental mediocampista brasileño en los festejos por la obtención de la Copa Libertadores 2020 llamó la atención de los paraguayos.

Es que Felipe Melo portó el brazalete de capitán y compartió con Gómez Portillo el honor de alzar la Copa más codiciada del continente tras vencer al Santos en Río de Janeiro.

Sobre el punto, el propio Gustavo Gómez aclaró que acordaron que, en caso de ser campeones -lo que finalmente sí pudo ser con ese gol sobre la hora de Breno Lópes- no habría disputa.

“Felipe estaba lesionado y yo me quedé como capitán, pero ya lo habíamos hablado”, afirmó el defensor compatriota hoy en charla con Versus radio.

El ex Libertad agradeció el trato que el plantel y el público le dan y que hoy día le hace sentir más que a gusto en tan importante institución deportiva. “La gente me trata muy bien en las calles, me piden fotos, y eso me pone feliz también, sentir el cariño de la gente no tiene precio”.

Gómez insistió en que no existe ningún drama personal entre él y Melo, nada de discordia. “La verdad que nos llevamos muy bien con Felipe, tenemos una muy buena relación, me ayudó mucho, aprendí mucho de él", contó.

Por último, el zaguero albirrojo valoró las cualidades de Felipe Melo y su importancia en el grupo. "Es un jugador de mucha experiencia, de una gran trayectoria y aporta mucho para el grupo”, sentenció.