Olimpia no sólo es campeón por partida doble. Este trayecto indiscutido que finaliza con el doblete (puede ser triplete) contempla resultados que debía lograrlo para cumplir con el objetivo.

Esas metas eran superar a rivales directos como Cerro Porteño, Libertad, Nacional y Guaraní. De cierta forma los barrió a todos.

Sobre todo a Libertad, al que en los cinco enfrentamientos del año lo ajustició en todos. De 15 puntos hizo el total, redondeando un año fabuloso y sentando paternidad sobre el gumarelo, incluyendo Copa Paraguay, certamen del que lo eliminó.

Ante el Ciclón totalizó 7 puntos de 12, consecuencia de dos triunfos, un empate y una derrota. A Guaraní lo ganó tres veces y cedió un empate y con Nacional registró tres victorias y un empate.

Queda asimismo en la retina la épica remontada ante Sol de América, en el Manuel Ferreira.

Caía 3-0 el 19 de marzo y lo empató 3-3, en jornada memorable para Jorge Ortega, que hacía su debut con doblete y de paso iniciaba el camino a una senda prodigiosa en cuanto a producción.

Sumó la mayor cantidad de puntos ante los más roedores del torneo. Salió airoso de casi todas las lides.

Con embates, polémicas o no, pero por encima de todo, los números hablan de una campaña tremenda que no amerita objeción y que no es resultado de la casualidad.