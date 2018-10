De Klassieker, El Clásico y Le Classique, 3 partidos clave del fin de semana

Feyenoord vs. Ajax, Barcelona vs. Real Madrid y París Saint Germain vs. Olympique Marsella son los tres clásicos con historia que se disputarán el domingo, partidos con connotaciones que superan el ámbito deportivo y que marcan el fin de semana del fútbol europeo.