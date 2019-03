"Es una maravillosa oportunidad que se me presenta. Me siento agradecida por eso", dijo a Futgol 970 AM.

Carmen, quien viene remando desde abajo en el arbitraje contó que "comencé a hacer mis primeros pasos en los intercolegiales", hasta que fue avanzando de esfera.

"Llegué a la UFI y ahora por suerte me toca estar en el circuito de la Asociación Paraguaya de Fútbol", indicó.

Gómez ya tuvo rodaje con clubes profesionales el año pasado cuando apareció en Copa Paraguay, en ocasión del juego entre Resistencia con Sportivo Luqueño.

"Esto es un sueño que tenemos todas", refirió y aseguró estar muy tranquila, ya que por encima de la designación, para ella es un partido más.

Carmen Gómez es egresada de la Promoción 2014, reside con sus padres y es la única mujer entre tres hermanos, quienes no tienen relación alguna con el fútbol.

De su experiencia en Copa Paraguay recordó que "fue una experiencia increíble" ser juez en un juego de varones. "Hubo familiaridad, me transmitieron respeto y lo mismo se los di yo a ellos", manifestó.

Entre otras cosas admitió que su referencia profesional es el argentino Néstor Pitana, aunque también sigue los pasos de colegas locales a quienes admira.

Asegura que no es complicado compartir vestuario con árbitros varones. "Hay mucho profesionalismo porque sabemos dónde estamos parados y el compromiso que tenemos", explicó.

Añadió que "ese profesionalismo empieza desde el momento mismo de las designaciones" y que "hasta hoy nunca tuve problemas en ese sentido".

Su aparición será a las 10:00 horas en el Erico Galeano.