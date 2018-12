Su última aparición será frente a Blooming, habiendo una enorme expectativa en torno a ese compromiso que marcará el después de Pablo.

El periódico boliviano Diez, en una extensa e interesante entrevista hace un paseo por su dilatada carrera que contempla títulos por doquier.

En la misma, el paraguayo de nacimiento explica que "me voy antes de que el fútbol me deje, no cuando la gente me lo diga".

"Hace 21 años decidí salir de Paraguay. Llegué a Jujuy, luego a Oruro, La Paz, otra vez Paraguay y siempre fue así que el fútbol dominó mi vida", relató.

Admitió que es este el momento de la retirada. "Es una decisión bien pensada. Se presentan nostalgias y es algo que no lo puedo negar", refirió.

Para Pablo, The Strongest significa lo más grande para él en el desarrollo de su vida. "Me dio la posibilidad de trabajar, de mostrarme internacionalmente en lo deportivo".

"Me dio cosas básicas cuando no tenía nada. Más cuando yo no era nada. Me dio la chance de tener un techo donde pueden estar mis hijos", apuntó.

Recordó que "cuando comenzó la temporada 2018 analicé la idea de retirarme" y lo hace con un saldo de cinco campeonatos con el atigrado.

También recordó que una de sus peores frustraciones fue no tener cabida en Olimpia. "Nunca pude debutar en ese club. Me preparé en todas las divisiones y no se dio".

Dijo sobre eso que alternaba trabajo, estudios y práctica, pero al no poder darse el debut soñado partió a Argentina, donde conoció a su señora, quien e ayudó en los momentos más críticos.

De su futuro inmediato, Escobar contó que tiene un ofrecimiento de César Farías para ser su asistente, bien en The Strongest o en la selección de Bolivia, a la que el venezolano dirigirá.