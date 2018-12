El manager de Olimpia no está conforme con tener que aguardar dos temporadas para la implementación de la tecnología en el arbitraje. Cree que el tiempo estimado debió ser mucho menor.

“Me parece mucho dos años para implementar el VAR en nuestro fútbol”, indicó el ex delantero y hoy gerente franjeado a Futgol 970 AM.

Raúl consideró que “creo que se podía hacer eso en seis meses” y que para el departamento de árbitros, mejor habría sido contar con alguien con personalidad.

“Me hubiera gustado un ex árbitro paraguayo con personalidad para ese cargo, no entiendo por qué no se les da oportunidad a los nuestros”, manifestó.

Acerca de los preparativos del plantel para el año que viene, Amarilla contó que están apuntando a mantener el rendimiento y ser protagonistas en la Copa.

Al respecto dijo que “en la Libertadores no hay rivales superiores ni inferiores, si querés quedarte con la copa hay que ganarle a todos”.

Olimpia empezará la pretemporada en enero y animaría un amistoso antes del arranque del campeonato Apertura.