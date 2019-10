​La Asociación Paraguaya de Fútbol, en su cuenta oficial de Twitter hace el anuncio a poco de comenzar la reunión de presidentes.

Estos, antes de iniciarse el debate anunciaron que no aprobarán el formato que planteó el organismo rector, en razón del poco tiempo para un mejor pulimento.

La APF sugirió crear un torneo más corto por semestre y la instauración de una liguilla, a la que clasifican todos, incluyendo aquellos que no hagan buen puntaje.

Olimpia, Sol de América y Cerro Porteño son algunas de las entidades que arrimaron sus propuestas, las que quedan en poder del Consejo Ejecutivo de la APF para un mejor estudio y análisis.

Así las cosas, el año que viene, a pesar de la cargada agenda de torneos se disputarán el Apertura y Clausura a fechas corridas (22 por cada una).

Queda por definir la abolición o no de la ley sub 19 y la ampliación o no del cupo de extranjeros de cuatro a cinco futbolistas en cancha.