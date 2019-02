Hubo varios siniestros y vuelos fallidos que se llevaron la vida de toda una delegación deportiva.

Los más recientes son los del Chapecoense (2016) y el del propietario del club Manchester City (2018), hasta llegar al Canal de La Mancha.

En ese lugar, el delantero del Nantes francés Emiliano Sala habría de perecer, luego de que la avioneta en la que se trasladaba a Gales cayera a sus profundidades, sin causas hasta ahora aclaradas.

Fue uno de los tantos sucesos nefastos que enlutaron al mundo del fútbol, como aquél de 1949 que se cobrara la vida de los atletas del italiano Torino.

Esa vez, el avión Fiat G.212 de Avio Linee Italiane no llegaría a destino. Partió de Lisboa con destino a Italia, pero se estrelló en la Basílica de Superga en Turín. Fallecieron 31 personas.

Entre ellas estaban los 18 jugadores del Torino, dirigentes y periodistas. Más adelante en el tiempo, correrían con la misma suerte los futbolista del Manchester United, el 6 de febrero de 1958. Murieron 23 personas.

ACCIDENTE DE VILOCO

Este fue el que por encima de los demás fue el más horrendo en la historia. El vuelo comercial de Lloyd Aéreo Boliviano habría de estrellarse en Cordillera Tres Cruces el 26 de setiembre de 1969.

Perecieron 74 personas, entre ellas dos paraguayos de nombres Armando Angelaccio (ex Tembetary y arquero de The Strongest) y Orlando Cáceres (The Strongest, transferido del Kelito River Plate).

Dos días antes del siniestro, The Strongest había terminado de participar de un cuadrangular en Santa Cruz de la Sierra con Cerro Porteño y otros clubes bolivianos.

Cuenta la historia que un dirigente azulgrana de nombre Antonio Arena fue el organizador del cuadrangular. Tomó el vuelo para arreglar contratos pero nunca llegó a destino.

Luis Gini, otro compatriota se salvó de la muerte debido a que no viajó por lesión. Tres días después se hallaron los restos del avión, luego de un gigantesco operativo que congregó a 600 colaboradores.

SE REPETIRÍA LA HISTORIA

Hubo otros accidentes que involucraron a clubes de fútbol. Uno de ellos se dio en 1987, año en que murieron 43 personas (16 eran futbolistas del Alianza Lima) tras caer el avión al mar antes de llegar al aeropuerto Jorge Chávez.

En 1993, la fatalidad tocaría las puertas de la selección de Zambia. 18 jugadores cayeron al mar entre Gabón y Senegal. Pasarían los años y se daría un hecho trágico con los futbolistas del Chapecoense.

Estos, camino a Medellín para la final de la Copa Sudamericana con Nacional cayeron en Antioquia a escasos kilómetros de la estación aérea.

Las pericias determinaron que la tripulación no se abasteció de combustible suficiente para el vuelo. Uno de los pilotos se llamaba Gustavo Encina y era paraguayo.

Murieron 71 personas entre periodistas, dirigentes y 18 jugadores. La Conmebol le confirió el título de campeón en grado póstumo.

Ahora se suma Emiliano Sala, quien pereció en las aguas del Canal de La Mancha al caer con su avión el pasado 21 de enero, cuando de Francia se iba a Gales a incorporarse al Cardiff City.