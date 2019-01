El delantero argentino fue despedido a falta de seis meses para finalizar su contrato.

"Espero saber por qué no jugué. Me quedo con esa espina. El técnico (Jubero) nunca me dijo por qué no me tenía en cuenta”, indicó Dening hoy en charla con Futgol 970 AM.

El correntino llegó a barrio Obrero por pedido del entonces DT azulgrana Luis Zubeldia para, una vez cesado el segundo, tan solo disputar 163 minutos (ante Independiente, Guaraní y Libertad en el Clausura).

"Con todos los chicos (excompañeros) me llevo bien. La dirigencia se portó bien conmigo. En lo futbolístico Cerro no me deja nada”, sentenció.

Dening vuelve a su país donde será presentado como nuevo jugador del San Martín de San Juan.