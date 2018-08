El zaguero uruguayo Paulo Lima habló sobre el polémico penal que cometió a Darío Verón. Reconoció sus intenciones, pero a su parecer “el árbitro no la tenía que cobrar”.

El futbolista del Sportivo Luqueño salió al paso de las versiones.

En este sentido, explicó que “la jugada fue muy rápida” y que para él no es más que "un contacto normal”.

“Salí para aguantar al rival, pero todos me dicen que le empujé. Sinceramente, le aguanto al jugador de Olimpia (Darío Verón) porque vi que le iba a pasar la pelota, no quería que él retroceda”, asumió en conversación con Futgol 970 AM.

El central cree que una situación así no amerita tal rigurosidad de parte del juez principal. "Para mí que el árbitro no la tenía que cobrar”, zanjó.

Aquella controversial acción permitió que Olimpia sume siete puntos y se prenda en la lucha por la cima del Clausura 2018.