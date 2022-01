El futbolista paraguayo vive un gran momento en su carrera con el River Plate argentino, donde siendo lateral por derecha se convirtió en pieza clave para el esquema de su entrenador Marcelo Gallardo.

En ese sentido, el mismo nivel futbolístico se ve reflejado en la selección, donde viene demostrando solvencia en la zona defensiva de la Albirroja.

Esas actuaciones hicieron que la Lazio sea uno de los equipos interesados en hacerse con el concurso del jugador, el inconveniente pasa por lo cerca que está el cierre de mercado en Europa.

El periodista ​​Rudy Galetti de Sky Sports dio a conocer el interés que tiene el equipo italiano en el futbolista paraguayo y sobre los contactos que ya existen entre las partes.

“Se intensifican los contactos entre Lazio y el entorno de Robert Rojas. El poco tiempo disponible y el precio actual complican la negociación, pero el central de River Plate tiene muchas ganas de moverse. Las conversaciones continúan”, publicó Galetti en Twitter.

