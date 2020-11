El estratega compatriota se tomó su tiempo a pesar del malestar que le generó el partido.

“Es preocupante, y debe preocupar. Perder puntos contra Bolivia, con el perdón de los amigos bolivianos, no puede ser. Como venía jugando Bolivia… Es preocupante, soy paraguayo y me preocupa demasiado, no hay que disfrazar las cosas”, dijo el exdelantero de la selección hoy en charla con radio Cardinal.

El Pepe entiende que el juego de posesión que Eduardo Berizzo intenta inculcar no es compatible con las características de los seleccionados actuales. “No estamos acostumbrados a jugar como Chile, Perú y Brasil. Nosotros vamos más como los argentinos y uruguayos. Se gana con peso y con la camiseta, con carácter y personalidad. Con garra, no estamos acostumbrados a esto (tocar y tocar)”, señaló.

“Hay que analizar profundamente lo que pasó, o sino vamos a sufrir otra vez lo mismo. Es un proceso importante, no un proceso corto. Esto ya viene de hace rato, ya tuvo partidos importantes en Europa y hay que tener claro lo que se va a hacer”, alegó.

Paraguay cierra el año con seis puntos de 12 posibles. El próximo combo presenta a Chile y Colombia, dos selecciones con ganas de levantar cabeza y que complicarán las cosas.

“Tirar por fuera, tener peso en el área, ser fuertes en defensa, eso es lo nuestro. Hay que ser leones para defender y ser inteligentes a la hora de ir al ataque”, señaló el mundialista en Francia 1998 y Corea y Japón 2002.

“Hay partidos claves que tenés que ganar para ilusionarte con ir de nuevo a un Mundial. Quiero a mi país, a mi selección y quiero que sea competitivo. Sería cómplice si cierro la boca y opino lo que no sucede; tenemos la pelota, pero no es Paraguay”, sentenció.