"Intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido. Después de un parón de selecciones es importante cambiar. Yo no creo que cuando tu empiezas la temporada vayas a ganar trofeos con 11 jugadores, eso no existe ahora; en mi época sí pero ahora es imposible, entonces es mi forma de pensar e intento meter el mejor equipo posible para cada partido. No hago las alineaciones para contentar a todos, un jugador lo metes 50 partidos y lo quitas y está enfadado. Solo es mi forma de pensar y ya está", dijo ayer en rueda de prensa.

Zidane se mostró contento con el resultado y la actitud del equipo: "A lo mejor ellos merecían más. Pero el fútbol son 90 minutos, luchamos hasta el final, y lo conseguimos. Nos viene bien la victoria. Podemos jugar mejor, pero me quedo con la victoria".

Además, el francés habló sobre su compatriota Karim Benzema, autor del gol de la victoria en el 89, con el que, en principio, cuenta para la próxima temporada: "Es un jugador que lleva aquí desde hace diez años y siempre lo ha hecho bien; este quizá es su mejor año. Yo voy a contar con él. Quedan nueve partidos y eso es lo más importante, luego veremos lo que pasa pero Karim es un jugador de este club y no creo que vaya a cambiar", declaró.

Por último, Zidane explicó la decisión de dar la titularidad a su hijo Luca, que se estrenó en partido oficial en el Santiago Bernabéu: "Cuando he hecho jugar a Luca no ha sido porque sea mi hijo, he hecho debutar a un jugador del Madrid. Eso es todo. Cuando vuelva a casa ya veremos, pero cuando he tomado esta decisión he pensado que era una buena oportunidad porque había un portero lesionado y otro volvía de jugar con su selección. Lo ha hecho bien, tiene carácter, personalidad y es un portero más. Hace 16 años que está en el Real Madrid y eso quiere decir mucho", explicó.

"No voy a hablar como padre porque soy entrenador del Real Madid. Lo único que pienso es que es bastante maduro, sinceramente yo creo que tiene carácter, personalidad y calidad para jugar. Técnicamente no tiene miedo y eso a mí me gusta, pero como otros jugadores aquí; no siente la presión del Bernabéu y eso me gusta", concluyó.