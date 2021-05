Juan Manuel Iturbe será jugador libre en días más. Baraja ofertas para decidir su futuro y no descarta volver al fútbol paraguayo.

El albirrojo reveló hoy en charla con radio 1080 que no le será renovado su contrato con el Pumas UNAM de México.

En este sentido, Iturbe (27) tendrá la libertad plena para definir su camino, sin más condiciones ni extensiones que objetar. “Quiero tranquilidad del lugar a donde voy a ir, más por mi familia”, refirió.

Y ofertas no le faltan, así tampoco descarta retornar al plano local, una opción hoy viable del todo. “No descarto volver a Paraguay. Ya son 10 años que llevo afuera y uno extraña su país”, alegó.

“Siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en Cerro, además me dio todo y me formó como jugador y la posibilidad de ir al fútbol europeo”, afirmó.

Por último, comentó que hace dos años estuvo en serias conversaciones con la gente de Juan José Zapag, entonces presidente de Cerro Porteño, en pro de su retorno, pero no se pudo dar por la cuestión económica (pretensión del dueño de su ficha).

“Ahora llego libre, ellos (Cerro Porteño) pueden hablar conmigo”, sentenció.