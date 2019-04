Sol de América no pasa por un buen momento deportivo. Este lunes perdió con River Plate y su técnico mantiene la confianza, aunque ya siente un poco de hartazgo por la incómoda realidad.

“Los resultados no llegan y la impaciencia genera desesperación. Tenemos que mejorar esto, el sábado tenemos otro compromiso ya”.

Eso declaró el técnico de Sol de América Javier Sanguinetti a Radio Primero de Marzo. El cuadro azul continúa empantanado sin poder despegar.

Afirma que “debemos analizar más bien el rendimiento por sobre el resultado”, y acerca de la derrota con el Kelito lamentó que “se generaron muchas situaciones de gol, pero no tuvimos la tranquilidad y la fineza para llegar al gol”.

“Mostramos un desorden defensivo que el equipo no tenía. Ahora queremos cambiar una estructura y no podemos hablar de lo que pasó en el ciclo anterior”, dijo refiriéndose a la etapa de Ever Almeida y el interinato de Alfredo Vera.

El siguiente desafío es Olimpia, este sábado en condición de visitante.