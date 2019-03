El actual delantero de los Millonarios de la Liga colombiana opinó sobre el desalojo de las familias que invadieron el predio de la COPACO, en Luque.

Ovelar, mesurado en sus afirmaciones, indicó en su cuenta de Twitter que “se necesita más política social y menos política criminal”, ya que “la pobreza no se arregla con la policía”, a raíz de las fuertes imágenes difundidas tras el operativo.

Se necesita más política social y menos política criminal. La pobreza no se arregla con la policia. — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) 6 de marzo de 2019

Y fiel a su estilo, José Luis Chilavet prosiguió su cruzada personal contra toda forma de socialismo. ‘Atendió’ al delantero solo como él sabe. “Búfalo, tu no has ganado nada. El socialismo que tu apoyas en Paraguay no tiene cabida. El Paraguay no es Venezuela de Maduro”, tuiteó.

Ovelar acusó el golpe y, lejos de achicarse, retrucó al excapitán de la Albirroja. “Si para ti pedir la no violencia es ser socialista, que ignorante que sos”, soltó.

El atacante reconoció que “no he ganado nada”, pero al menos mantiene una conducta decorosa dentro del campo: “No escupo jugador rivales y eso me hace humano”.

El tira y afloja se perfilaba para rato, mas el exarquero optó por por bloquear a su rival. “Es normal que a falta de argumentos salgas con cosas como estas y luego me bloquees para que no pueda verlas, qué cobarde que sos”, retrucó Ovelar.