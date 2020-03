Hay que ser claros, porque la crisis del coronavirus no ha hecho más que empezar. Los organismos del fútbol europeo barajan opciones para superar la crisis económica que emana de las medidas adoptadas por los diferentes Gobiernos nacionales en pro de contener el avance del COVID-19, y también su consecuente efecto sobre el calendario de sus ligas. Un paradigma que, a ciencia cierta, no tardó en instalar la discusión en los pasillos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y son visibles sus primeros síntomas.

Ya lo dijo el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA. "Una vez superada la pandemia, será el momento de sentarnos y replantear el fútbol actual", tal cual.

En este sentido, los efectos económicos ya son una realidad de lado europeo. Barcelona, Juventus y el Real Madrid, entre otros, son algunos de los grandes que han llegado a llamativos acuerdos de reducción de sueldos con sus plantillas. En el caso del coloso catalán, se habla de un notable 70%, que van destinados al pago total de los funcionarios de otras áreas.

El calendario de la UEFA también se ve alterado con la postergación, en principio para el próximo año, de la Eurocopa; así como de las finales de la Champions League y de la Europa League, ambos pendientes del desarrollo de los acontecimientos.

Misma situación para la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que pasó la Copa América de Argentina-Colombia para 2021 y pretende reanudar sus torneos en mayo, siempre y cuando haya “una situación controlada” de la enfermedad en los 10 países miembros, a decir de las palabras del propio Alejandro Domínguez. Pero, y siempre hay un pero, no se tapa el Sol con un dedo y los números del COVID 19 aumentan día a día.

Y la liga paraguaya no es indiferente a los efectos del virus, tanto en finanzas, calendario y hasta en aspectos más delicados, ¿Reducción de sueldos?, Puede que sí. Hasta el momento, Olimpia, Libertad y Guaraní (en fase de grupos de la Copa Libertadores) y Sol de América y Luqueño (clasificados a segunda de la Copa Sudamericana) tienen garantizado un colchón (hasta 60% por adelantado del pago de Conmebol por continuar en sus torneos), pero ese dinero no tardará en esfumarse. En Cerro Porteño ya acusan el golpe y el propio Juan José Zapag reconoció que, si bien no dejan de pagar sueldos, la cosa se pone cada vez más difícil.

APF aclaró en un comunicado reciente que está al día con el pago a los clubes por los derechos de TV. Ello abre un capítulo especial para General Díaz, en abierta crisis económica y cuyos jugadores ya requieren su dinero hasta por redes sociales. Y ojo con lo que pueda pasar en River, 12 de Octubre, Guaireña, Nacional y San Lorenzo, que tienen importantes nombres enrolados en sus filas y cuyos salarios suponen una inversión a tener en cuenta.

En cuestión de calendario, las autoridades de la APF no se cansan de repetir que la reanudación del Campeonato está sujeta a las disposiciones del Gobierno, que anuló toda actividad social para frenar la propagación. Sin embargo, ello no quiere decir que no se discutan los posibles escenarios. En este sentido, en APF consideran aplicar cambios sustanciales al formato de competencia en caso de extenderse las medidas de aislamiento, es así que se podría suprimir el torneo Clausura y solo jugarse un torneo a tres ruedas (así como en los 80). Otra opción también pasa porgarantizar la salud de los atletas y jugar lo que resta del certamen a puertas cerradas. Toda iniciativa, sin público en las gradas, solo acarrea pérdidas para la Asociación y los clubes. Del inmediato futuro de la Copa Paraguay, que va por su tercera edición, y los torneos de la División Intermedia, Primera División B y Primera División C nada se sabe.