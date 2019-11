“Cuando vamos en tren, mi hijo me pregunta: ‘¿En serio jugaste en Boca?’ le tengo que poner vídeos para que me crea”, comenzó diciendo Guillermo en una extensa entrevista con Infobae.

LA PROMESA

Con tan sólo 18 años Adrián Guillermo debutó en la primera de Boca en 1998, en la victoria 3-0 sobre Estudiantes. Y no fue un cambio cualquiera: En esa tarde calurosa, Carlos Bianchi lo mandó a la cancha por Guillermo Barros Schelotto. Sus buenas actuaciones le posicionaron como una variante muy valiosa para el equipo y levantó el título rodeado de los referentes. El delantero parecía estar destinado a la gloria.

Su buen momento le llevó a ser convocado al año siguiente por José Pekerman a la selección argentina Sub 20, y ahí comenzaron los problemas.

POLÉMICA

Al servicio del nominado juvenil sufrió una lesión en una de sus rodillas que generó una polémica con Boca. Desde la AFA decían que Guillermo se había roto los ligamentos, pero juraba que sus dolores eran por jugar infiltrado. El club y la Asociación se acusaron mutuamente e incluso, en un momento se llegó a decir que el delantero se había lastimado en un partido de barrio con amigos, que en el fútbol profesional es sinónimo de irresponsabilidad.

Lo cierto es que nunca se operó.

Los rumores sobre su vida continuaron en los medios, se hablaba de algunas actitudes poco profesionales y de cierta indisciplina, relata el citado medio. Ante tal exposición, que en el Boca de Bianchi significaba ir al freezer, es decir, a no ser tenido en cuenta siquiera para ir al banco de suplentes.

NO VOLVIÓ A BRILLAR

A principios de 2000 el jugador se fue a préstamo al Badajoz de España y se mandó una que otra maniobra judicial para liberar su pase, lo que no está bien visto en el fútbol. Luego pasó por Estudiantes, Jorge Wilsterman de Bolivia, San Telmo, El Porvenir, Huracanes de Colima en México, Deportivo Morón, Argentino de Merlo, Sportivo Luqueño, J. J. Urquiza, Defensores de Belgrano, la Academia de Entre Ríos, Compañía General de Salto y Club Atlético Smith de Carlos Casares.

SU PRESENTE

“Hoy la realidad de Adrián Guillermo es como la de muchos futbolistas que son catalogados como grandes promesas y terminan buscando su destino lejos de las canchas, con dificultades que tienen la mayoría de los ciudadanos, pero no aquellos que logran salir campéon en Boca y que suelen pasearse por los programas de televisión con trajes caros y autos de lujo. Porque aquel juvenil que brilló en una tarde de lluvia en la Bombonera tiene 39 años, carga con sacrificio la SUBE para viajar en colectivo y hace todo lo que esté a su alcance para poder alimentar a sus hijos”, relata Infobae.

“Malas decisiones. No voy a echarle la culpa a nadie.Fui mal manejado (por su representante). Hacía cumpleaños para cien personas y ahora somos cinco… Me separé y tuve que vender hace 3 años el auto. También me dí el gusto de invitar a muchos amigos de veraneo a Mar del Plata. Hay veces que tomamos el tren con mis hijos (Camila y Dalmiro Román) y ellos me miran como diciendo: ‘¿En serio jugaste en Boca?’ Les pongo los videos y ahí me creen”, afirmó el exjugador.

“Lo que aconsejo es tener cuidado de quién te maneja. Hacen cosas a tus espaldas que después te pasan factura”, zanjó por ese lado.

Hoy día Guillermo vive “con lo justo” y apenas llega a fin de mes. “Voy a las peñas con otros ex jugadores y ahí hago unos pesos. La verdad es que nadie sabe por lo que paso”, sentenció.