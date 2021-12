Los hinchas azulgranas esperan la definición del caso.

El arquero brasileño, Jean Paulo Fernandes, sigue en el centro de la tormenta después de filtrarse que habría disconformidad de su parte por una serie de condiciones que presuntamente estableció la cúpula azulgrana para la continuidad del mismo.

En este sentido, por los pasillos de la Nueva Olla corre la versión de que un amplio sector del plantel principal no estaría a gusto con ciertas actitudes del brasileño, por lo que se habría requerido la intervención del entrenador Francisco “Chiqui” Arce.

“No es problema con el DT, ni económico. Es tema de comportamiento con sus compañeros (jugadores), él se muestra como superior al resto, no hace grupo, marca distancia y tiene deseos de demostrar eso a cada momento. El plantel no soporta esa conducta”, afirmó el periodista Cristóbal Nicolás Ledesma.

Cerro Porteño ya llegó a un acuerdo con el Sao Paulo por la adquisición de un alto porcentaje del pase del jugador, pero la nebulosa se posa sobre la decisión del mismo.

Sea como fuere, el mundo Cerro Porteño deberá esperar el desenlace de esta historia a sabiendas de las versiones que apuntan a la posible existencia de una oferta del Libertad de Daniel Garnero.

