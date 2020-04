"Dejadme trabajar", les dice Ronaldo, mientras Mateo y Eva le agarran de la cabeza, a la vez que Georgina Rodríguez, su pareja, graba el vídeo.

Los menores deciden que no se van y Ronaldo se estremece cuando los dos se tiran encima del futbolista.

Y como quería continuar una tanda más de abdominales, sujeta a Eva con un brazo y sigue con el mismo ritmo, y para finalizar, repite una serie más antes de levantarse, esta vez con Mateo.

En poco más de una hora, el vídeo rozaba los 7 millones de visitantes.

Desde el pasado 9 de marzo, Cristiano Ronaldo, junto con su pareja e hijos, se encuentra en Funchal (Portugal), su tierra natal, a espera de ver lo que acontece con la pandemia del COVID-19.

