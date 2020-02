La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó que solo otorgará medio cupo para el ya tradicional torneo que arrancaría en mayo.

En 2014 se definió que los torneos de la Primera División B Nacional se denominen con su nombre oficial “Campeonato Nacional B” solo en los años impares y "Promoción Pre Intermedia" en los años pares.

El año pasado no hubo repechaje para el vicecampeón ya que la Unión de Fútbol del Interior (UFI) no completó los 18 equipos participantes que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) exigió en un comienzo.

Este año se llegaría a los 20 equipos participantes, pero solo el campeón podrá ejercer el derecho a desafiar al subcampeón de la Primera División B de APF por un lugar en la División Intermedia 2021.

Así también, a partir de este año las Ligas que deseen participar deberán convertirse en clubes y fichar a sus jugadores, además de abonar los Gs. 15 millones por la inscripción. Se tendrá la obligatoriedad de un Sub 19, Sub 20 y un Sub 21 en el 11 inicial y habrá un tope de hasta cinco jugadores no originarios de UFI, más tres jugadores extranjeros.